Badaun News: दूसरे दिन भी शहर से लेकर देहात तक झमाझम बारिश

Badaun News: बदायूं में सोमवार और मंगलवार को तेज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि, जलभराव ने लोगों को परेशान किया। पिछले कई दिनों से बारिश न होने के कारण गर्मी बढ़ रही थी। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून 12 अगस्त तक सक्रिय रहेगा। जुलाई में जिले में रिकार्ड बारिश हुई थी।

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। जिले में सोमवार के बाद मंगलवार को भी दोपहर से तेज बारिश हुई। शहर से लेकर देहात तक दोपहर से देर शाम तक झमाझम बारिश हुई जिससे उमस भरी गर्मी से सभी को राहत मिली। हालांकि तेज झमाझम बारिश से शहर से लेकर देहात तक लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ा। इधर, दो दिन तक लगातार हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आते ही मौसम भी सुहाना हो गया। शहर से लेकर देहात तक लोग सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। पिछले कई दिनों से जिले में बारिश न होने की वजह से लगातार उमस भरी गर्मी बढ़ रही थी। हालांकि मानसून ने जब दस्तक दी तो तीन दिन तक लगातार बारिश होने के बाद तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया था। दोबारा मानसून आया फिर भी दो दिन तक बारिश हुई तो कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिली थी।

जनजीवन पर प्रभाव मगर, इसके बाद कई दिनों तक बारिश न होने की वजह से उमस भरी गर्मी लगातार बढ़ रही थी। उमस भरी गर्मी से परेशान लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। रोजाना काले बादल आसमान में छाते तो बारिश होने की उम्मीद सभी को होती, लेकिन बारिश न होने के साथ ही उमस भरी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी।

बारिश का आगाज सोमवार को दोपहर तीन बजे से शहर में बारिश शुरू हुई तो लोगों ने उमस भरी गर्मी से निजात पाई। सोमवार को शहर के अलावा देहात के कुछ क्षेत्रों में ही बारिश हुई थी। मंगलवार को सुबह में मौसम सामान्य था, लेकिन इसके बाद उमस बढ़ने लगी। उमस ज्यादा बढ़ी तो दोपहर दो बजे से अचानक काले बादल बरसने लगे। दोपहर के समय हल्की बूंदाबांदी कुछ देर तक हुई इसके बाद शहर से लेकर देहात तक तेज बरसात शुरू हो गई।

जलभराव की समस्या झमाझम बारिश देर शाम तक होती रही। इससे मौसम सुहाना हुआ, लेकिन जलभराव की वजह से लोग काफी परेशान रहे। मौसम विभाग के मुताबिक 12 अगस्त तक मानसून एक्टिव है इसलिए रोजाना बारिश होने की संभावना है। फिलहाल 15 अगस्त के बाद बारिश न होने की वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को फिर से परेशान होना पड़ेगा।

जुलाई माह में रिकार्ड बारिश जुलाई माह में जिले में रिकार्ड बारिश हुई। जिले में जुलाई की औसत वर्षा 268.50 एमएम है। इसके सापेक्ष में जुलाई में 280.25 एमएम बारिश रिकार्ड दर्ज हुई। जो औसत वर्षा से 11.75 एमएम अधिक है। इसी प्रकार अगस्त माह की औसत वर्षा 228.07 एमएम है। मंगलवार सुबह बजे तक 3.50 एमएम बारिश दर्ज हुई।