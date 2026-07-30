Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: कच्चा मकान गिरने के बाद खुले आसमान में परिवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: वजीरगंज ब्लॉक के गांव पलई मजरा बाकरपुर में बारिश से गिरा था कच्चा मकान बारिश में गिरा कच्चा मकान, अब खुले आसमान में परिवार बारिश में गिरा कच्चा मकान,

Badaun News: कच्चा मकान गिरने के बाद खुले आसमान में परिवार

Badaun News: वजीरगंज/सैदपुर, संवाददाता। क्षेत्र में तीन दिन तक लगातार हुई बारिश में कच्चा मकान भरभराकर गिर गया था। इसके बाद गरीब परिवार छह बच्चों समेत खुले आसमान के नीचे आ गया है। पीड़ित परिवार ने शासन और प्रशासन से पक्का आवास दिलाए जाने की मांग की है।

पीड़ित परिवार की स्थिति

ब्लॉक वजीरगंज क्षेत्र के गांव पलई मजरा बाकरपुर में लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश के बीच रात में एक गरीब परिवार का कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। मकान गिरने से परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। गनीमत रही कि हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए।

आरिफ खान का विवरण

गांव निवासी आरिफ खान अपनी पत्नी मैनाज और छह बच्चों के साथ इसी कच्चे मकान में रहकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। परिवार में तीन बेटियां और तीन बेटे हैं। बताया गया कि पूरा मकान कच्चा था और लगातार बारिश के कारण उसकी दीवारें कमजोर हो गई थीं। रात के समय अचानक मकान भरभराकर गिर गया।

आवश्यकताएँ और मांगें

आरिफ खान के पास खेती योग्य जमीन भी नहीं है और वह बाहर रहकर मजदूरी करता है। मजदूरी से होने वाली आय से ही वह अपने छह बच्चों और पत्नी का भरण-पोषण करता है। मकान गिरने के बाद परिवार के सामने सिर छिपाने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पीड़ित परिवार ने शासन-प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिलाए जाने की मांग की है।

सामान्य प्रश्न

कच्चा मकान किस कारण से गिरा?
कच्चा मकान लगातार बारिश के कारण कमजोर दीवारों के कारण गिरा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Wazirganj Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।