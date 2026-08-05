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Badaun News: दहगवां में हर ओर जलभराव, राहगीर परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: दोपहर के समय दहगवां में हुई झमाझम बारिश के बाद सड़क पर हुआ जलभराव। दोपहर के समय दहगवां में हुई झमाझम बारिश के बाद सड़क पर हुआ जलभराव।

Badaun News: दहगवां में हर ओर जलभराव, राहगीर परेशान

Badaun News: दहगवां, संवाददाता। नगर पंचायत दहगवां में मंगलवार दोपहर झमाझम बारिश हुई, जिससे नगर की सभी सड़कें जलमग्न हो गईं। करीब एक घंटे तक हुई बारिश से नगर पंचायत के तलीझाड़ नाला सफाई के दावों पर सवालिया निशान लग गया। सावन के पहले सोमवार से हो रही तेज बारिश का क्रम मंगलवार भी जारी रहा। मंगलवार को दोपहर 12 बजे के आसपास बारिश फिर से शुरू हो गई। एक घंटे के भीतर ही कई मोहल्लों और प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया, जो लंबे समय तक जमा रहा। जलभराव के कारण लोगों को आवागमन और दैनिक कार्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।मुख्य

बाजार से छोटे-बड़े वाहनों के गुजरने पर दुकानों में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ। वार्ड सात और मेन मार्केट सहित नगर के निचले इलाकों में स्थिति सबसे अधिक खराब रही, जहां पानी का स्तर काफी ऊंचा था। सभासद जसवीर राणा, सभासद कुलदीप सिंह के अलावा नगरवासियों ने बताया कि नगर में पानी निकासी के लिए अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने नगर पंचायत से जल निकासी व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की है।

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