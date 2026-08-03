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Badaun News: वीपी, हाईपरटेंशन व अनिंद्रा के शिकार मिले पुलिस कर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: पुलिस लाइन मैदान स्थित हाल में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर महिला का ब्लडप्रेशर जांचते डाक्टर।

Badaun News: वीपी, हाईपरटेंशन व अनिंद्रा के शिकार मिले पुलिस कर्मी

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। पुलिस लाइन मैदान में लगे स्वस्थ्य शिविर में न केवल पुलिस कर्मी बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी वीपी, हाईपरटेंशन व अनिंद्रा से पीड़ित मिले। शिविर में जांच के बाद सभी को दवा व डाक्टरी सलाह दी गई। एसएसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन में रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन में वामा सारथी पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप लगा। कैंप में जिला पुरुष व महिला अस्पताल के विशेषज्ञ डाक्टरों ने पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया। महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया।

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मेडिकल कैंप में डॉ. अजीत सिंह गंगवार और उनकी टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण कर विभिन्न बीमारियों से बचाव संबंधी जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रतिसार निरीक्षक इंद्रजीत सिंह सहित पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन मौजूद रहे।

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