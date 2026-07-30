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Badaun News: आश्रमों और दरबारों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: गुरु पूर्णिमा पर हवन पूजन करते लोग।गुरु पूर्णिमा पर हवन पूजन करते लोग। गुरु पूर्णिमा पर हवन पूजन करते लोग। गुरु पूर्णिमा पर हवन पूजन करते लोग। गुरु पू

Badaun News: आश्रमों और दरबारों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Badaun News: बिल्सी। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को बिल्सी तहसील क्षेत्र और नगर में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न आश्रमों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं ने गुरुजनों की पूजा-अर्चना कर उनका माल्यार्पण किया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। तहसील क्षेत्र के गांव बांस बरौलिया स्थित ऋषि आश्रम में वेदव्यास शर्मा का पूजन किया। कार्यक्रम के समापन पर भंडारे का आयोजन किया। नगर के संकट मोचन श्री बालाजी दरबार में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉ. संघमित्रा मौर्य और पूर्व पालिकाध्यक्षा सुषमा मौर्य ने राजेश चंद्र जाजू गुरुजी का सम्मान किया। मोहल्ला नंबर पांच स्थित श्री बालाजी दरबार में भी मंहत मटरुमल शर्मा महाराज को पूर्व चेयरमेन ओमप्रकाश सागर समेत श्रद्धालुओं ने गुरु दक्षिणा अर्पित की।

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वहीं मोहल्ला संख्या चार स्थित श्री संकट मोचन दरबार में पंडित संजय शर्मा का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। भाजपा नेता विवेक राठी समेत कई लोगों ने ग्राम वैन स्थित मंदिर पर जाकर महात्माओं का सम्मान कर आशीर्वाद लिया।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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