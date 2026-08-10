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Badaun News: 11 को शिव विवाह का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बिल्सी। नगर के मोहल्ला पांच स्थित श्री शिव शक्ति भवन मंदिर में 11 अगस्त को बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती का भव्य शिव विवाह समारोह धूमधाम से आयोजित किय

Badaun News: 11 को शिव विवाह का आयोजन

Badaun News: नगर के मोहल्ला पांच स्थित श्री शिव शक्ति भवन मंदिर में 11 अगस्त को बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती का भव्य शिव विवाह समारोह धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। मंदिर परिसर में होने वाले आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। आयोजक अनुभव वार्ष्णेय ने बताया कि शिव विवाह शाम चार बजे से शुरू होगा। इसके बाद रात आठ बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। रात नौ बजे श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा।

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