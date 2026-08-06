Badaun News: दो आय प्रमाण बनाने वाले लेखपाल को निलंबन की जगह हटाया

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। दो आय प्रमाण बनाकर चर्चाओं में आये लेखपाल के निलंबन की जगह उसका कार्य क्षेत्र बदल दिया है। इसके साथ ही अन्य 21 लेखपालों का कार्यक्षेत्र भी बदला है। एडीएम साईं आश्रित साखमुरी ने तत्काल नवीन कार्य स्थल पर योगदान देने के निर्देश दिये हैं। एसडीएम सदर ने बीते दिनों दो आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले ककोड़ा-2 पर तैनात लेखपाल जगदीश को यहां से हटाकर कचौरा तैनात किया है, साथ ही मामूरगंज की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। एसडीएम ने इसी क्रम में 21 और लेखपालों का हल्का बदला है। लेखपाल उद्देश्य को दौरी निरोत्तमपुर, राजेश कुमार सिंह को लभारी, ममता यादव को रमजानपुर, अजीत शर्मा को गुधनी, रजनीश कुमार को जगत, नरेंद्र यादव को नाई, अजय शाक्य को ज्योरापार वाला, अरविंद कुमार द्वितीय को बनेई, पुष्पेंद्र कुमार को नैथू, अदील खान को रियोनईया, हारिस अली को थलिया नगला, राजीव कुमार को मल्लापुर, चंद्रप्रकाश को भकौरा, महेंद्र सिंह को मूसाझाग तैनात किया है।