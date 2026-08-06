Badaun News: गांव सभा की जमीन पर कब्जा करने वालों पर कसा शिकंजा
Badaun News: तहसील क्षेत्र के गांव खेड़ादास में ग्राम समाज की भूमि पर कर लिया गया अवैध निर्माण गांव सभा की जमीन पर कब्जा करने वालों पर कसा शिकंजा गांव सभा की जमीन
Badaun News: बिसौली। तहसील प्रशासन ने सरकारी भूमि पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गांव खेड़ादास में बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व अभिलेखों में संरक्षित गाटा संख्या पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।
कब्जामुक्त अभियान
गांव सभा की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू करते हुए कब्जामुक्त अभियान शुरू किया है। हल्का लेखपाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट के आधार पर धर्मपाल, शांति पत्नी भजनलाल, विपिन पुत्र मेघराज, अरविंद पुत्र भूपराम, धर्मवीर, प्रमोद पुत्र किशनलाल, बेनाम पुत्र नारायण दास, मूलचंद्र पुत्र नारायण दास, बनबारी पुत्र गंगासहाय समेत करीब दर्जनभर लोगों को बेदखली के नोटिस पहले ही दिए जा चुके हैं।
शिकायत और कार्रवाई
तहसीलदार सुरेंद्र कुमार ने लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर संतोष कुमार, अशोक कुमार, अजय कुमार पुत्रगण चिरंजीव लाल, राजाराम एवं रामप्रकाश पुत्रगण गोकुल राम सहित करीब 18 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले की शिकायत गांव निवासी, एसएम डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान विपिन कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री, डीएम और तहसील दिवस में की थी। इसके बाद तत्कालीन एसडीएम साईं आश्रित शाखमुरी ने जांच तहसीलदार को सौंपी। जांच में कब्जे की पुष्टि होने पर अब बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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