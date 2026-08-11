Badaun News: पेपल गांव की एसडीएम को मृत मिले गोवंश पेपल गांव की एसडीएम को मृत मिले गोवंश पेपल गांव की एसडीएम को मृत मिले गोवंश पेपल गांव की एसडीएम को मृत मिले गोवंश

Badaun News: बिसौली। तहसील क्षेत्र के गांव पेपल की गांव की गोशाला में सोमवार को दो गोवंश मृत और दो अस्वस्थ मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एडीएम बिसौली टीम के साथ मौके पर पहुंचीं।

गोशाला में निरीक्षण एसडीएम ने मौके पर जाकर व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान एसडीएम ने मौके पर व्यवस्थाओं की पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान चारे पानी, साफ सफाई और गोवंश की देखरेख में कमियां मिलने पर एसडीएम ने नाराजगी जताई। मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। गोवंश की मौत की सूचना पर भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष मुकेश भदौरिया समेत कई ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने गोशाला में पर्याप्त मात्रा में भूसा और हरा चारा उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

निर्देश और कार्रवाई एसडीएम ने पंचायत सचिव और बीडीओ को गोशाला में बेहतर व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। पेपल गोशाला की स्थिति सामने आने के बाद एसडीएम ने कतगांव, उरैना और बनकोटा की गोशालाओं का भी निरीक्षण किया। चारों गोशालाओं में गोवंश की संख्या, स्वास्थ्य, चारे पानी, साफ सफाई और रखरखाव की स्थिति देखी गई। संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए।

एसडीएम की रिपोर्ट के बाद डीएम ने पेपल गोशाला का संचालन करने वाले एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

एसडीएम प्रियंका गोयल ने बताया कि पेपल समेत चार गोशालाओं का निरीक्षण किया गया। पेपल गांव की गोशाला में व्यवस्थाओं में लापरवाही सामने आने पर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है।