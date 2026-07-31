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Badaun News: गंगा में उफान, जलस्तर खतरे के निशान से आठ सेमी ऊपर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: कछला में उफनाती गंगा। गंगा में उफान, जलस्तर खतरे के निशान से आठ सेमी ऊपर गंगा में उफान,

Badaun News: गंगा में उफान, जलस्तर खतरे के निशान से आठ सेमी ऊपर

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। पहाड़ों पर लगातार बारिश और बिजनौर, हरिद्वार नरौरा बैराज से बढ़ाकर पानी छोड़े जाने के चलते गंगा नदी में उफान आ गया है। गुरुवार की रात आठ बजे के मीटर गेज के अनुसार बुधवार की अपेक्षा 67 सेमी की जलवृद्धि के बाद जलस्तर खतरे के निशान से आठ सेमी ऊपर पहुंच गया है। जिसके चलते तीन तहसील के 36 गांवों में बाढ़ के हालत बनते जा रहे हैं। इस बार की बाढ़ सीजन में पहली बार गुरुवार के लिये गंगा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर निकल गया है। 24 घंटे में 67 सेमी की जलवृद्धि दर्ज की गयी है। नदी में जलस्तर का सामान्य गेज 162.40 सेमी है, लेकिन वर्तमान में 162.48 सेमी पर जलस्तर है। जलस्तर बढ़ने से दातागंज, सदर, सहसवान तहसील क्षेत्र के निचले इलाकों में बसे गांव बाढ़ के पानी से घिर गये हैं, लेकिन अब तक किसी गांवों में अंदर पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन इसी प्रकार जलस्तर बढ़ता रहा तो इन तीनों तहसीलों के कुल 36 गांव बाढ़ से प्रभावित होंगे。

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बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र

बाढ़ के दौरान उसहैत क्षेत्र के 10-12 गांवों के लिये बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि ये इलाका सबसे नीचा पड़ता है। उसहैत के जटा, प्रेमी नगला, अहमदन नगर बछौरा, कोनिका नगला समेत कई गांव को जाने वाले रास्ते बाढ़ से बंद हो गये हैं, जलस्तर और बढ़ा तो गांवों में पानी पहुंच जायेगा, जिससे लोगों को दिक्कत होगी। इधर रामगंगा नदी द्वारा जरतौली गांव पर स्कूल के समीप कटान जारी है।

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स्थानीय प्रशासन की तैयारियाँ

बाढ़ खंड एक्सईएन उमेश चंद्रा का कहना है कि गंगा नदी के जलस्तर में और वृद्धि के संकेत मिले हैं, अब तक किसी गांव में पानी नहीं पहुंचा है। खतरे के निशान से ऊपर पानी चलने पर बाढ़ खंड ने बांधों की निगरानी बढ़ा दी है। सदर, सहसवान, दातागंज तहसील प्रशासन भी सक्रिय है।

फसलें जलमग्न होती

हर वर्ष बाढ़ और जलभराव के कारण गांवों का संपर्क मार्ग कट जाता है। खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो जाती हैं। गांवों में अंदर पानी पहुंचने से डूब क्षेत्र में बसे लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इस बार भी किसानों की फसलें जलमग्न होने लगी हैं।

जरूरत पड़ने पर बचाव

बाढ़ की स्थिति पर नजर रखने के लिये जिला प्रशासन, बाढ़ खंड और स्थानीय पुलिस द्वारा संवेदनशील बिंदुओं पर निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर बचाव एवं सुरक्षात्मक कार्य किये जायेंगे।

सामान्य प्रश्न

गंगा नदी के जलस्तर में कितनी वृद्धि हुई?
गंगा नदी के जलस्तर में 67 सेमी की वृद्धि हुई है।
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