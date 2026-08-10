Badaun News: 352 बाढ़ पीड़ितों को विधायक ने बांटी राहत सामग्री 352 बाढ़ पीड़ितों को विधायक ने बांटी राहत सामग्री 352 बाढ़ पीड़ितों को विधायक ने बांटी राहत सामग्री

Badaun News: उसहैत/उसावां। विधायक राजीव कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित चार गांवों के 352 परिवारों को बाढ़ राहत सामग्री के पैकेट वितरित किये। ग्राम जटा (मझरा खेड़ा जलालपुर खाम) में बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए निःशुल्क बाढ़ राहत सामग्री वितरण कैंप आयोजित किया गया। विधायक ने कहा कि बाढ़ एक आपदा है जिसमें हमारा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। बाढ़ प्रभावित लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। कैंप में क्षेत्र के कुल 352 बाढ़ प्रभावित लाभार्थियों को राहत सामग्री वितरित की गई। जिसमें जटा के 200, प्रेमी नगला के 39, जसवंत नगला के 24, ठकुरी नगला के 89 लोगों को राहत सामग्री के पैकेट वितरित किये।

सामाजिक सहायता विधायक राजीव कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। कहा, सरकार और स्थानीय प्रशासन हर परिस्थिति में आप लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। बाढ़ की आपदा से प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। एसडीएम विनोद कुमार सिंह, प्रभारी तहसीलदार जितेंद्र कुमार सिंह, भाजपा नेता राहुल लोधी, राधेश्याम भास्कर, जबर सिंह कश्यप, सतीश यादव, राजपाल सिंह, प्रदीप श्रीवास्तव मौजूद थे।

राहत सामग्री विवरण राहत सामग्री के पैकेट में ये सामान

राहत सामग्री के रूप में प्रत्येक परिवार को आटा, चावल, अरहर दाल, चना, भुना चना, नमक, रिफाइंड या सरसों का तेल, हल्दी, मिर्च, सब्जी मसाला और चीनी, तिरपाल, मोमबत्ती, माचिस, नहाने व कपड़े धोने का साबुन, सैनिटरी पैड, डिस्पोजल बैग, डेटॉल या सेवलॉन, सूती कपड़ा, तौलिया, ढक्कनदार बाल्टी और मग सहित आवश्यक गैर-खाद्य एवं स्वच्छता सामग्री,10 किलोग्राम आलू और 2.5 किलोग्राम लइया भी वितरित की गई।