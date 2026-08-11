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Badaun News: ट्रक की टक्कर से घायल बुजुर्ग की मुरादाबाद में इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बदायूं के इस्लामनगर में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 62 वर्षीय रमेश की मुरादाबाद के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सड़क पर गिरने के बाद उन्हें रुदायन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर मुरादाबाद ले जाया गया। ट्रक चालक मौके से फरार है, पुलिस जांच कर रही है।

Badaun News: ट्रक की टक्कर से घायल बुजुर्ग की मुरादाबाद में इलाज के दौरान मौत

Badaun News: बदायूं। सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मुरादाबाद के निजी अस्पताल में मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद बुजुर्ग को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें मुरादाबाद ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसा इस्लामनगर थाना क्षेत्र के तिरंगा चौक के पास दो दिन पहले हुआ था। सिठौली गांव निवासी रमेश 62 वर्ष पुत्र पूसे साइकिल से कुदावली गांव से बिल्सी की ओर से इस्लामनगर जा रहे थे। इसी दौरान इस्लामनगर की तरफ से बिल्सी की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी।

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टक्कर लगने से रमेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से परिजन उन्हें रुदायन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें चंदौसी लेकर पहुंचे, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद परिजन रमेश को मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ट्रक और चालक की तलाश कर रही है।

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