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Badaun News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: अलापुर के गांव बमनी में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार खुशीराम की मौत हो गई। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखा और पिकअप चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।

Badaun News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Badaun News: अलापुर, संवाददाता। क्षेत्र के गांव बमनी के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल कर्मियों ने शव को मोर्चरी में रखवाकर अलापुर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव मोहरा निवासी 30 वर्षीय खुशीराम पुत्र कृष्णपाल किसी जरूरी काम से बाइक से जा रहे थे। अलापुर थाना क्षेत्र के गांव बमनी के पास सामने से आए पिकअप वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल कर्मियों ने शव को मोर्चरी में रखवाकर अलापुर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक माधव सिंह विष्ट ने बताया कि तहरीर मिलने पर पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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