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Badaun News: गोसेवा, कन्या पूजन, हवन कर लोक कल्याण की कामना की

By Hindustan | Bureau
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Badaun News: गोसेवा, कन्या पूजन, हवन कर लोक कल्याण की कामना की गोसेवा, कन्या पूजन, हवन कर लोक कल्याण की कामना की

Badaun News: गोसेवा, कन्या पूजन, हवन कर लोक कल्याण की कामना की

Badaun News: क्षेत्र के गांव सनाय में निजी नलकूपों की सप्लाई को लगा ट्रांसफार्मर बीते 10 दिनों से खराब पड़ा है। इस वजह से किसानों की फसलों की सिंचाई नहीं हो पारही है। ट्रांसफार्मर न बदले जाने से किसानों में काफी आक्रोश है। किसानों का कहना है कि ट्रांसफार्मर न बदले जाने से उनकी फसलें सूख रही हैं। किसान मुनीश सिंह ने बताया कि उनके निजी नलकूप पर 25 केवीए की क्षमता का विद्युत ट्रांसफार्मर लगा जो पिछले 10 दिनों से खराब पड़ा है। ट्रांसफार्मर खराब होने से धान की फसल में सिंचाई करने में परेशानी हो रही है। ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना कई बार संबंधित अधिकारियों को दी गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

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जेई मनीष कुमार ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना मिलते ही उच्चाधिकारियों को शिकायत भेज दी गई है। जल्द ही नया ट्रांसफार्मर मिलते ही उसको लगवाया जाएगा।

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