Badaun News: उसहैत में लगवाया जाये 63 केबी का ट्रांसफार्मर
Badaun News: क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बिजली उपकेंद्र उसहैत पंचातय के बाद प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपते भाकियू पदााधिकारी।
Badaun News: उसहैत, संवाददाता। भाकियू टिकैत गुट के पदाधिकारिओं द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बिजली उपकेंद्र उसहैत पर पंचायत की गयी। जिलाध्यक्ष रामाशंकर शंखधार ने डीएम को संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह को दिया। जिलाध्यक्ष ने उर्वरक की समस्या रखी। उसहैत बिजली घर पर क्षमता से अधिक भार होने के कारण आये दिन ट्रांसफार्मर फुंकने की समस्या से भी अवगत कराया एवं 63 केबी ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग की। कटरा सहादतगंज में नये बिजली घर निर्माण, खसरा खतौनी में हिस्सा फाटा सही कराने की मांग की। भाकियू ने उसहैत में तहसील बनवाने की भी मांग की। ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पाल सिंह आर्य, लल्लू सिंह ,राममूर्ति शाक्य ,ओमेंद्र सिंह, मोर सिंह ,कृष्ण पाल ,फूल सिंह ,खेमकरण महाराम, पुत्तू लाल, केदार सिंह ,राम बक्श ,शिवपाल, भूरे खां ,बद्री प्रसाद ,भोजराज ,महेंद्र सिंह, आदेश, नरेंद्र ,जितेंद्र मौजूद थे।
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