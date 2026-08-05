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Badaun News: बंदरों के हमले से छत से गिरा किसान, सिर में चोट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बिल्सी तहसील के नागरझूना गांव में मंगलवार सुबह बंदरों के हमले से किसान छबील शाह घायल हो गए। वह छत से गिरकर गंभीर चोटिल हो गए। परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

Badaun News: बंदरों के हमले से छत से गिरा किसान, सिर में चोट

Badaun News: बिल्सी। तहसील क्षेत्र के गांव नागरझूना में मंगलवार सुबह बंदरों के हमले से एक किसान छत से नीचे गिरकर घायल हो गये। सिर में गंभीर चोट आने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्सी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गांव नागरझूना निवासी छबील शाह पुत्र काबिल शाह मंगलवार सुबह अपने मकान की छत पर बैठे हुए थे। इसी दौरान बंदरों का एक झुंड वहां पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बंदरों ने किसान पर हमला कर दिया। खुद को बचाने के प्रयास में वह घबराकर भागने लगे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे जा गिरे।परिजन

आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्सी लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इधर, सीएचसी प्रभारी डा. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि सिर में चोट होने के कारण घायल छबील शाह को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके।

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