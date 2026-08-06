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Badaun News: मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाला, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाला, केस दर्ज मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाला, केस दर्ज मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाला, केस दर्ज

Badaun News: मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाला, केस दर्ज

Badaun News: बदायूं। विवाहिता को घर से निकालने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और शादी में मिले जेवर वापस न करने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि लंबे समय से उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।

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पीड़िता की शिकायत

अलापुर थाना क्षेत्र के गांव उघैनी की रहने वाली मूर्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वर्ष 2018 में उसकी शादी उरवेश से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं रहा। संतान न होने पर उसे ताने दिए जाते थे। आरोप है कि देवर सुरेश, जेठानी सुनीता और देवरानी रूपा अक्सर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करते थे। पीड़िता ने बताया कि उसके ससुर रामपाल ने जीवित रहते उसके पति को रहने के लिए एक कमरा दिया था।

ससुर की मौत के बाद की स्थिति

मूर्ति का आरोप है कि ससुर की मौत के बाद देवर ने वह कमरा अपने हिस्से में मिला लिया और उसे तथा उसके पति को वहां से बेदखल कर दिया। करीब चार माह पहले दोनों के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया और दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि शादी में मिले जेवर उसकी सास ने अपने पास रख लिए और अब तक वापस नहीं किए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सामान्य प्रश्न

पीड़िता ने किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है?
पीड़िता ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
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