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Badaun News: भाइयों के विवाद के बीच पिता की हार्ट अटैक से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: गांव बल्लिया में पारिवारिक विवाद के बाद बड़े भाई की शिकायत करने थाने पहुंचे रियाज अहमद की जानकारी पर उनके पिता जहांगीर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिवार का कहना है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया।

Badaun News: भाइयों के विवाद के बीच पिता की हार्ट अटैक से मौत

Badaun News: थाना क्षेत्र के गांव बल्लिया में पारिवारिक विवाद के बाद बड़े भाई की शिकायत करने थाने पहुंचा था कि घर पर मौजूद पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई और थोड़ी देर में उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव बल्लिया निवासी जहांगीर 65 वर्ष के दोनों बेटों बाबर और रियाज अहमद के बीच सबमर्सिबल के पानी को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार सुबह रियाज अहमद ने अपने बड़े भाई बाबर, भाभी और उनके ससुरालीजनों के खिलाफ थाने में शिकायत कर दी। चर्चा है कि छोटे बेटे के थाने पहुंचने की जानकारी जब पिता जहांगीर को हुई तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई।

परिजन उन्हें संभाल पाते, इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। परिजनों ने हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। हालांकि, बाद में परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शव को गांव में ही दफना दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है।

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