Badaun News: श्मशान भूमि पर पेड़ काटने की शासन से शिकायत

Badaun News: सालारपुर। सदर तहसील के गांव उनौला स्थित श्मशान भूमि पर हरे-भरे पेड़ों की कटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गांव के प्रधान ने ग्रामीणों के साथ मामले की शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी है। मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि गांव उनौला की श्मशान भूमि में विद्युत लाइन शिफ्टिंग के दौरान मकान का निर्माण कराने वाले और विद्युत निगम के जेई व एसडीओ की ओर से हरे-भरे पेड़ों की कटाई कराई गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह कार्रवाई वन विभाग, ग्राम प्रधान एवं राजस्व विभाग की आवश्यक अनुमति के बिना की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइन शिफ्टिंग के लिए तैयार किए गए स्टीमेट में भी संबंधित पक्षों से आवश्यक सहमति नहीं ली गई।