Badaun News: व्यवस्था दुरुस्त रखने को बनाई कार्य योजना
Badaun News: व्यवस्था दुरुस्त रखने को बनाई कार्य योजना व्यवस्था दुरुस्त रखने को बनाई कार्य योजना व्यवस्था दुरुस्त रखने को बनाई कार्य योजना
Badaun News: कुंवरगांव, संवाददाता। सावन मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को थाना परिसर में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त रखने पर मंथन हुआ। थाना प्रभारी राजेश कौशिक ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि रहेगी। इसके लिए कांवड़ मार्ग पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और जहां भी समस्या सामने आएगी, वहां तत्काल पुलिस भेजकर उसका निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदार लोग सतर्क रहें और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर व्यवस्था संभालें।बैठक में भंडारों के आयोजन, डीजे संचालन और यातायात व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई।
थाना प्रभारी ने निर्देश दिए कि आयोजनों में निर्धारित मानकों का पालन किया जाए, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद रावत, अनिल सिंह, मंडल उपाध्यक्ष, अनमोल गुप्ता, यशवीर सिंह गौतम, राम शर्मा, पंकज गुप्ता, नौरंग पाल, आजम मियां, चांद मियां, श्यामलाल, नेत्रपाल, रमेश राजपूत, सरफराज समेत अन्य लोग मौजूद रहे। संचालन यशवीर सिंह गौतम ने किया।
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