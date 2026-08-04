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Badaun News: एक घंटे के भीतर चमका सालों से उपेक्षित सार्वजनिक शौचालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: सैदपुर में अमरौली वीरंपुर मार्ग पर स्थित सार्वजनिक शौचालय के आसपास उगी झाड़ियां। सैदपुर में अमरौली वीरंपुर मार्ग पर स्थित सार्वजनिक शौचालय के आसपास उग

Badaun News: एक घंटे के भीतर चमका सालों से उपेक्षित सार्वजनिक शौचालय

Badaun News: सैदपुर, संवाददाता। वर्षों से उपेक्षित सैदपुर-अमरौली वीरंपुर मार्ग पर नगर पंचायत द्वारा कांवड़ रूट पर सामुदायिक शौचालय शिकायत के एक घंटे बाद चमक उठा। सोमवार शाम एडीएम प्रशासन अरुण से इस शौचालय को लेकर शिकायत की गयी थी। जिस पर एडीएम ने त्वरित संज्ञान लेते हुये ईओ से नाराजगी जताईद्ध। शौचालय के बाहर उगी हुयी झाड़ियों को तत्काल साफ कराने यहां साफ करके चालू कराने का आदेश दिया। बोले, सार्वजनिक शौचालय पर ताला मिला तो कार्रवाई की जायेगी। सैदपुर-अमरौली वीरंपुर मार्ग पर नगर पंचायत द्वारा सामुदायिक शौचालय के पास लंबे समय से साफ-सफाई नहीं करायी गयी। इसके चलते यहां पर बड़ी-बड़ी झाड़ियां उग आईं। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत भी नगर पंचायत ने शौचालय की न तो साफ-सफाई करायी और न ही उगी हुयीं बड़ी-बड़ी झाड़ियां कटवाई। जिसके चलते शौचालय का कांवड़ियां उपयोग नहीं कर पा रहे थे। यह किसी ने शिकायत एडीएम प्रशासन अरुण कुमार से कर दी। एडीएम ने शिकायत पर त्वरित संज्ञान लिया और तुरंत झाड़ियां कटवाने एवं शौचालय की सफाई कराने के निर्देश दिये। एडीएम के निर्देश के क्रम में शाम तक शौचालय की सफाई भी हो गयी और झाड़ियां भी कट गयीं और अब शौचालय भी चालू है。

सामुदायिक शौचालय की सफाई

जानकारी होने पर सैदपुर नगर पंचायत के ईओ को सामुदायिक शौचालय की तुंरत साफ सफाई कराने के निर्देश दिये। इसके अलावा कांवड़ रूट पर प्रकाश, पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने को बोल दिया है। सामुदायिक शौचायल पर 24 घंटे सातों दिन केयरटेकर तैनात रहने का आदेश दिया है। लापरवाही क्षम्य नहीं है।

अरुण कुमार, एडीएम प्रशासन

प्रश्न एवं उत्तर

सामुदायिक शौचालय की सफाई कब की गई?
सोमवार शाम एडीएम प्रशासन अरुण से शिकायत के बाद त्वरित कार्रवाई की गई और शाम तक शौचालय की सफाई हो गई।
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