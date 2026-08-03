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Badaun News: ट्यूबवेल की लाइन ठीक करते समय करंट लगने से लाइनमैन खंभे से गिरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: लाइन सही करते समय खंभे से गिरे संविदा कर्मी सीएचसी पर उपचारत। लाइन सही करते समय खंभे से गिरे संविदा कर्मी सीएचसी पर उपचारत।

Badaun News: ट्यूबवेल की लाइन ठीक करते समय करंट लगने से लाइनमैन खंभे से गिरा

Badaun News: बिल्सी, संवाददाता। क्षेत्र के गांव वधौली के जंगल में रविवार को ट्यूबवेल की बिजली लाइन ठीक करते समय संविदा पर तैनात लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया। तेज झटके से वह बिजली के खंभे से नीचे धान के खेत में गिर पड़ा। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। क्षेत्र के गांव सहसपुर निवासी जयसिंह नागरझूना उपकेंद्र पर संविदा पर लाइनमैन है। जो रविवार की क्षेत्र के गांव वधौली के एक ट्यूबवेल की बिजली लाइन में आई खराबी को दूर करने के लिए खंभे पर चढ़कर कार्य कर रहे थे।

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इसी दौरान अचानक लाइन में करंट आ गया, जिससे उन्हें जोरदार झटका लगा और वह संतुलन खोकर पोल से नीचे धान के खेत में जा गिरे। हादसा होते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कराई और घायल लाइनमैन को खेत से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।सीएचसी बिल्सी में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर विद्युत निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। एसडीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि घायल हुए लाइनमैन का उपचार के बाद ठीक हो गया और वह अपने घर पर भी आ गया है। साथ ही हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

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