Badaun News: हाईवे पार कर रही वृद्धा को ईको ने रौंदा, मौत
Badaun News: दिल्ली-बदायूं हाईवे पर मुजरिया क्षेत्र की कोल्हाई चौकी के सामने हुआ हादसे के बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी, एंबुलेस व लोग।
Badaun News: मुजरिया, संवाददाता। क्षेत्र में दिल्ली-बदायूं हाईवे पर सड़क पार कर रही एक वृद्ध महिला को तेज रफ्तार ईको वैन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसा मुजरिया थाना क्षेत्र में कोल्हाई पुलिस चौकी के सामने दिल्ली-बदायूं हाईवे पर हुआ। सहसवान की ओर से तेज रफ्तार में आ रही ईको ने सड़क पार कर दवा लेने जा रही वृद्ध महिला को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही महिला गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक चालक ईको छोड़कर फरार हो चुका था। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया।मृतिका की पहचान भूरी पत्नी जाहिद खान 70 वर्ष निवासी गांव सेमरा बनवीरपुर थाना मुजरिया के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजनों ने ईको चालक के खिलाफ थाना मुजरिया में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
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