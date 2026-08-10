Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: प्रतियोगिता की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: शिक्षा प्रगति वेलफेयर सोसायटी (पंजीकृत) ने छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि और प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए विभिन्न शैक्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार 3,100, द्वितीय 2,100, तृतीय 1,100 और सांत्वना पुरस्कार 500 रुपये है।

Badaun News: प्रतियोगिता की दी जानकारी

Badaun News: शिक्षा प्रगति वेलफेयर सोसायटी (पंजीकृत) द्वारा जिले के विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न प्रकार की शैक्षिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं नकद पुरस्कार दिया जाता है। डॉ.सुचित्रा गुप्ता ने ने बताया कि प्रथम पुरस्कार 3,100, द्वितीय पुरस्कार 2,100, तृतीय पुरस्कार 1,100, सांत्वना पुरस्कार 500 का है।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: हिन्दुस्तान ओलम्पियाड को लेकर स्कूलों में उत्साह, अब तक 1500 बच्चों ने भरे फॉर्म
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News Scholarship

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।