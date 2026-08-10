Badaun News: प्रतियोगिता की दी जानकारी
Badaun News: शिक्षा प्रगति वेलफेयर सोसायटी (पंजीकृत) ने छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि और प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए विभिन्न शैक्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार 3,100, द्वितीय 2,100, तृतीय 1,100 और सांत्वना पुरस्कार 500 रुपये है।
Badaun News: शिक्षा प्रगति वेलफेयर सोसायटी (पंजीकृत) द्वारा जिले के विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न प्रकार की शैक्षिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं नकद पुरस्कार दिया जाता है। डॉ.सुचित्रा गुप्ता ने ने बताया कि प्रथम पुरस्कार 3,100, द्वितीय पुरस्कार 2,100, तृतीय पुरस्कार 1,100, सांत्वना पुरस्कार 500 का है।
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