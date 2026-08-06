Badaun News: कार की टक्कर में घायल ई-रिक्शा चालक की मौत

Badaun News: बदायूं। कार की टक्कर में घायल ई-रिक्शा चालक की इलाज के लिए बरेली ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। चालक की मौत से परिवार में कोहराम मचा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मुजरिया थाना क्षेत्र के मुजरिया चौराहे स्थित कछला रोड पर बुधवार को हुए सड़क हादसे में घायल ई-रिक्शा चालक रामकुमार 70 वर्ष पुत्र बनवारी लाल, निवासी गांव सगराय, की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह ई-रिक्शा से खाद लेने मुजरिया आए थे और वापस घर लौट रहे थे।

चौराहे के पास उनके ई-रिक्शा में गांव के ही गोपाल पुत्र आनंद और अंकित पुत्र प्रेमपाल, जो छात्र हैं, बैठे थे। इसी दौरान सामने से आई तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में रामकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दोनों छात्रों को मामूली चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसवान भिजवाया। सहसवान से डॉक्टरों ने रामकुमार की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां भी हालत में सुधार न होने पर परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद जिला अस्पताल से बरेली रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही रामकुमार ने दम तोड़ दिया। परिजन शव लेकर घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। बताया गया कि रामकुमार खेती-बाड़ी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मचा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक विदेष शर्मा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।