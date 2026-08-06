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Badaun News: मेडिकल कॉलेज में दिलायी गई नशा मुक्त भारत की शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: राजकीय मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मौजूद डाक्टर व स्टाफ।

Badaun News: मेडिकल कॉलेज में दिलायी गई नशा मुक्त भारत की शपथ

Badaun News: बदायूं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. शिव के निर्देशन में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत मेडिकल कॉलेज के ओपीडी परिसर में एमबीबीएस बैच-2022 के छात्र-छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना तथा नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना रहा। प्राचार्य ने कहा कि नशे का सेवन अनेक गंभीर बीमारियों, विशेषकर कैंसर, का प्रमुख कारण है। पान मसाला, गुटखा एवं सुपारी जैसे उत्पादों के सेवन से मुख कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

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उन्होंने कहा कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए अनेक नई समस्याएं उत्पन्न करता है तथा परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक संकट की ओर धकेल देता है।कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों का प्रभावी मंचन किया। नाटक के माध्यम से मरीजों, तीमारदारों और उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के समापन पर प्राचार्य ने उपस्थित छात्र-छात्राओं, चिकित्सकों, कर्मचारियों एवं आमजन को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई।

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