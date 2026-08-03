Badaun News: दबंग साले-बहनोई ने महिला को दबोचा
Badaun News: उझानी के एक गांव में ससुराल में रह रहे घर जमाई राजू ने अपने साले उमेश के साथ मिलकर एक महिला को दबोच लिया। जब महिला ने शोर मचाया, तो उन्होंने उसकी पिटाई की और भाग निकले। पुलिस की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
Badaun News: उझानी। इलाके के एक गांव में ससुराल में रह रहे घर जमाई राजू ने अपने साले उमेश के साथ घर में घुसकर एक महिला को दबोच लिया। महिला के शोर मचाने पर साले-बहनोई ने उसकी पिटाई कर दी और धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर लगाए गए आरोपों के संबंध में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी साले-बहनोई की तलाश शुरू कर दी है।
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