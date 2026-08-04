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Badaun News: 10 लाख लौटाने से इंकार, डॉक्टर और बेटे पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: 10 लाख लौटाने से इंकार, डॉक्टर और बेटे पर मुकदमा 10 लाख लौटाने से इंकार, डॉक्टर और बेटे पर मुकदमा 10 लाख लौटाने से इंकार, डॉक्टर और बेटे पर मुकदमा

Badaun News: 10 लाख लौटाने से इंकार, डॉक्टर और बेटे पर मुकदमा

Badaun News: बिल्सी, संवाददाता। व्यापार के नाम पर 10 लाख रुपये लेकर वापस नहीं करने, रुपये मांगने पर गाली-गलौज, मारपीट पर उतारू होने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में डॉक्टर और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत में नकद और चेक के जरिए दी गई पूरी रकम हड़पने का आरोप लगाया गया है। मामला बिल्सी के मोहल्ला नंबर दो का है। यहां रहने वाले सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय मदनलाल ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके मित्र डॉ. वेदप्रकाश वर्मा पुत्र राम वर्मा ने अपने पुत्र के व्यापार के लिए 10 लाख रुपये मांगे थे।

भरोसा होने पर उन्होंने चार लाख रुपये न्रद दिए, जबकि पांच लाख रुपये चेक से और अपनी पत्नी के खाते से एक लाख रुपये विपिन वर्मा के खाते में जमा कराए। शिकायत में कहा गया कि रकम धीरे-धीरे लौटाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन बाद में न तो रुपये वापस किए गए और न ही फोन उठाया गया। इस संबंध में पहले थाना बिल्सी में भी शिकायत दी गई थी।आरोप है कि कि एक मई 2026 की शाम बांके बिहारी मंदिर पर दीपक वार्ष्णेय और राजीव कुमार सक्सेना की मौजूदगी में दोनों पक्षों की बातचीत हुई। आरोप है कि वहां डॉ. वेदप्रकाश वर्मा ने कहा कि उनके पुत्र विपिन वर्मा ने रुपये शेयर बाजार में लगा दिए, जिसमें नुकसान हो गया और अब रुपये वापस नहीं देंगे। जब सुनील कुमार ने अपनी जरूरत बताते हुए रकम लौटाने की बात कही तो पिता-पुत्र गाली-गलौज करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। बीच-बचाव कर दोनों गवाहों ने उन्हें बचाया। आरोप है कि जाते समय दोनों ने जान से मारने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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