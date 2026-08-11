Badaun News: कछला घाट से पहले जाम में फंसे रहे डीएम, एसएसपी के वाहन
Badaun News: कछला घाट से पहले जाम में फंसे रहे डीएम, एसएसपी के वाहन कछला घाट से पहले जाम में फंसे रहे डीएम, एसएसपी के वाहन कछला घाट से पहले जाम में फंसे रहे डीएम,
Badaun News: बदायूं। सावन के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक से पहले कछला गंगा घाट का निरीक्षण करने के लिए रविवार की रात डीएम अवनीश कुमार राय और एसएसपी अंकिता शर्मा पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ कछला गंगा घाट का निरीक्षण करने पहुंचे। चूंकि रविवार को लाखों की संख्या में कांवड़िया वाहनों के साथ पहुंचे तो घाट से पहले ही लंबा जाम लग गया। जाम में डीएम और एसएसपी के भी वाहन फंसे रहे। करीब दो घंटे तक वाहन फंसे तो डीएम, एसएसपी वाहन छोड़कर पैदल ही कछला गंगा घाट पहुंचे। दोनों ही अधिकारियों ने कछला गंगा घाट का काफी देर तक निरीक्षण किया।
सोमवार को सुबह चार बजे प्रशासनिक अफसर कछला गंगा घाट से वापस रवाना हुए। रविवार की रात निरीक्षण के बाद सोमवार को भी डीएम, एसएसपी कांवड़ रूट का निरीक्षण करने के बाद कछला गंगा घाट पर पहुंचे। दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों ने कछला गंगा घाट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कछला गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, घाट की सुरक्षा व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का गहनता से निरीक्षण किया गया।डीएम-एसएसपी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी न रहे। कांवड़ यात्रा के दौरान संभावित भीड़ और यातायात के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था, पार्किंग, रूट डायवर्जन, बैरियर, भीड़ नियंत्रण एवं वैकल्पिक मार्गों पर व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई, ताकि कांवड़ियों, श्रद्धालुओं एवं आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान एडीएम प्रशासन अरुण कुमार, एसपी सिटी डॉ. ह्रदेश कठेरिया, एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह, एसडीएम साईं अश्रित साखमुरी, सीओ उझानी सुनील कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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