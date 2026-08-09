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Badaun News: बिजली कनेक्शन को लेकर भाजपा नेता से मारपीट, चार पर आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बिजली कनेक्शन को लेकर लक्ष्मीपुर गांव में विवाद हुआ, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष शमशाद पर हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुरानी राजनीतिक रंजिश के चलते उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शमशाद का इलाज भी कराया जा रहा है।

बिजली कनेक्शन को लेकर भाजपा नेता से मारपीट, चार पर आरोप
बिजली कनेक्शन को लेकर भाजपा नेता से मारपीट, चार पर आरोप

Badaun News: बिजली कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि एक पक्ष ने भाजपा नेता के साथ मारपीट कर दी, जिससे वह घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव का है। गांव रहने वाले शमशाद पुत्र असरार अहमद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। शमशाद की ओर से बताया गया कि उनके घर की बिजली एक ट्रांसफार्मर से कनेक्शन के जरिए चल रही थी। शुक्रवार शाम उनके घर की ओर जा रही बिजली की केबिल काट दी गई।

जानकारी होने पर वह केबिल काटने का विरोध करने पहुंचे। इसी बात को लेकर वहां मौजूद लोगों से उनकी कहासुनी हो गई। शमशाद का आरोप है कि प्रधानी चुनाव की पुरानी रंजिश के चलते उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट में उन्हें चोटें आईं। इसके बाद उन्होंने थाना दिवस में तहसीलदार सतेंद्र कुमार सिंह को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। तहसीलदार ने मामले में पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।प्रभारी निरीक्षक बिसौली कमलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि घायल शमशाद को इलाज के लिए सीएचसी बिसौली भेजा गया है। मामले की जांच चौकी प्रभारी दबतोरी विक्रांत आर्या को सौंपी गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शमशाद की ओर से बताया गया कि केबिल कटने के कारण उनके घर की बिजली दो दिन से बंद है। इससे परिवार को पेयजल और उमस भरी गर्मी में परेशानी हो रही है। शमशाद ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

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