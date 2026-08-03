Badaun News: चेयरमैन फात्मा रजा ने 18.92 लाख के विकास कार्यों का किया शुभारंभ
Badaun News: शहर के पंजाबी चौक स्थित गुरुद्वारा मुख्य सड़क समेत 18.92 लाख की विकास योजनाओं का फीता काटकर शुभारंभ करतीं चेयरमैन फात्मा रजा संग स्थानीय लोग।
Badaun News: बदायूं, संवाददाता। चेयरमैन फात्मा रजा ने शहर में विकास कार्यों की रफ्तार को और गति देते हुए 18.92 लाख रुपये के विकास कार्यों का शुभारंभ किया।
उद्घाटन समारोह
उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि नगर पालिका का उद्देश्य किसी भी वार्ड के साथ भेदभाव किए बिना पूरे शहर का समान रूप से विकास करना है और नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। चेयरमैन ने सबसे पहले वार्ड संख्या-12 में मुख्त्यार के मकान से मूलचंद्र की चक्की तक बनने वाली 14 लाख 70 हजार रुपये लागत की सीसी सड़क के निर्माण कार्य का फीता काटकर शुभारंभ किया। लंबे समय से जर्जर पड़े इस मार्ग के कारण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
सड़क एवं नाली निर्माण
इसके बाद उन्होंने वार्ड संख्या-22 के मोहल्ला काजीटोला में पंजाबी चौक से टिकटगंज चौराहे की ओर गुरुद्वारे के पास 4.22 हजार रुपये की लागत से बनने वाली मेन सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में जलभराव की समस्या से राहत मिलने के साथ ही लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।
नगर पालिका की प्राथमिकताएं
इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि नगर पालिका परिषद शहर के प्रत्येक वार्ड की आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रही है। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है।
इस मौके पर सभासद किशोर कश्यप, अतुल रस्तोगी, कमलजीत कौर,विमला शर्मा, हेमा अरोरा, चरनजीत कौर, गुरदीप सिंह, मंजीत सिंह, छोटे, रिजवान, परवेज, नसीम खां, अनवार अंसारी, कार्यालय अधीक्षक सूर्य प्रकाश सक्सेना, मुख्य सफाई व खाद्य निरीक्षक मोहम्मद तय्यब, सफाई व खाद्य निरीक्षक केशव गंगवार, निर्माण लिपिक सचिन सक्सेना, लवी कुमार, लिपिक नवैद इकबाल गनी आदि मौजूद रहे।
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