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Badaun News: कांवड़ रूट पर दुरुस्त हुईं हाईमास्ट लाइटें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: कछला जाने वाले मार्ग पर नौशेरा तिराहे पर लगी हाईमास्ट लाइट रात के समय जलती हुई।

Badaun News: कांवड़ रूट पर दुरुस्त हुईं हाईमास्ट लाइटें

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। कांवड़ रूट पर पटना देवकली जाने और आने वालों के अलावा कछला गंगा घाट को जाने वाले कांवड़ियों का संगम नौशेरा गांव पर होता है। इन दोनों ही प्रमुख स्थानों से लाखों की संख्या में भोले भक्त गुजरते हैं। ऐसे में पटना देवकली को जाने और आने वालों के लिए मंडी चौकी के पास लगी हाईमास्ट खराब थी तो प्रमुख कांवड़ रूट पर नौशेरा गांव के पास लगी लाइट की भी सुध नहीं ली गई थी। एडीएम प्रशासन अरुण कुमार ने नाराजगी जताई तो दोनों ही स्थानों की लाइटों को दुरुस्त किया गया। एडीएम प्रशासन अरुण कुमार ने बताया, शाहजहांपुर से आने वाले कांवड़ियों के शहर में प्रवेश होते ही मंडी समिति पुलिस चौकी के पास लगी हाईमास्ट लाइट खराब होने की वजह से अंधेरे से गुजरना पड़ रहा है।

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इसके साथ ही मुख्य कांवड़ रूट पर गांव नौशेरा तिराहा जहां से कादरचौक रोड से भी कांवड़िया आते हैं तो वह भी लाइट खराब पड़ी है। इस बात की जानकारी होने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए तो रविवार की देर शाम तक दोनों ही स्थानों की लाइटों को दुरुस्त करा दिया गया। निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थान पर अंधेरा नहीं रहना चाहिए।

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