Badaun News: सैदपुर सीएचसी पर तैनात कर्मचारियों के तबादले की मांग
Badaun News: सैदपुर सीएचसी पर तैनात कर्मचारियों के तबादले की मांग सैदपुर सीएचसी पर तैनात कर्मचारियों के तबादले की मांग सैदपुर सीएचसी पर तैनात कर्मचारियों के तबादले
Badaun News: बदायूं। क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर में लंबे समय से तैनात कर्मचारियों के तबादले की मांग अब तेज हो गई है। क्षेत्रीय लोगों ने सीएमओ को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। सीएमओ को भेजी शिकायत में बताया गया है कि लंबे समय से यहां सभी पदों पर कर्मचारी तैनात हैं। सीएचसी पर तैनात कर्मचारियों के तबादले की मांग लंबे समय से यहां हो रही है। ।भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष मुकेश भदौरिया और क्षेत्र पंचायत सदस्य महेंद्र पाल ने आरोप लगाया कि वजीरगंज ब्लॉक में दो पीएमडब्ल्यू तैनात हैं, जबकि आसफपुर और इस्लामनगर ब्लॉक में यह पद लंबे समय से रिक्त हैं।
उनका कहना है कि उपलब्ध कर्मचारियों का संतुलित तरीके से समायोजन किया जाना चाहिए, ताकि सभी क्षेत्रों के मरीजों को समान स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित कर्मचारी का व्यवहार जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के प्रति संतोषजनक नहीं है। शिकायतकर्ताओं ने सीएमओ से लंबे समय से तैनात कर्मचारियों के स्थानांतरण की मांग की है।
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