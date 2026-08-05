Badaun News: संवैधानिक पदों पर मिले गोस्वामी समाज को अवसर

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। गोस्वामी समाज समिति ने डीएम को संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन मालवीय आवास गृह पर डीएम द्वारा भेजे गये अफसर को दिया। जिसमें गोस्वामी समाज को सत्ता एवं संगठन में उचित एवं सम्मानजनक प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने की मांग की गयी है। ज्ञापन में कहा है कि गोस्वामी समाज संपूर्ण भारत में निवास करने वाला एक प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली समाज है। समाज के लोग देश के लगभग सभी राज्यों में निवास करते हैं। प्रदेश में भी गोस्वामी समाज की जन संख्या पर्याप्त है। विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्र में समाज के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। समाज के योग एवं समर्पित कार्यकर्ताओं का राज्यसभा विधानसभा परिषद विभिन्न बोर्ड निगमन आयोग या अन्य सभा संवैधानिक एवं संगठन पदों पर अवसर प्रदान किया जाना चाहिये।