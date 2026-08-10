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Badaun News: तीन ट्रैक्टरों से दलित महिला की बाउंड्रीवॉल गिराई, मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: तीन ट्रैक्टरों से दलित महिला की बाउंड्रीवॉल गिराई, मारपीट तीन ट्रैक्टरों से दलित महिला की बाउंड्रीवॉल गिराई, मारपीट

Badaun News: तीन ट्रैक्टरों से दलित महिला की बाउंड्रीवॉल गिराई, मारपीट

Badaun News: उसावां। कस्बे के वार्ड नंबर चार में जमीन के विवाद को लेकर दबंगों पर तीन ट्रैक्टरों से दलित महिला के मकान की बाउंड्री वॉल गिराने का आरोप लगा है। दीवार गिराने के बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और पथराव हुआ। घटना में महिला समेत दो लोग घायल हो गए। वार्ड नंबर चार निवासी शांति देवी वाल्मीकि का जमीन पर करीब 28 वर्षों से कब्जा है। कुछ दिन पहले उनके मकान की एक तरफ की दीवार गिर गई थी। इसके बाद शांति देवी ने दीवार का दोबारा निर्माण कराया। आरोप है कि निर्माण के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने जमीन को अपना बताते हुए काम रोकने का प्रयास किया, लेकिन शांति देवी ने निर्माण पूरा करा लिया।आरोप

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है कि रविवार सुबह दूसरे पक्ष के लोग तीन ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और शांति देवी के मकान की बाउंड्री वॉल गिरा दी। इसके बाद रामबरन, अहबारन, नन्हे, मुकेश, जोगपाल, संजीव और ओमकार समेत आधा दर्जन से अधिक लोग फावड़ा और ईंट-पत्थर लेकर पहुंच गए और पथराव करने लगे। आरोप है कि इस दौरान जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। विरोध करने पर शांति देवी और उनके रिश्तेदार तेजराम वाल्मीकि घायल हो गए। तेजराम ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, दूसरा पक्ष जमीन को अपना बता रहा है। दोनों पक्षों में जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद बताया जा रहा है। सीओ अशेष नाथ सिंह ने बताया कि तहरीर प्राप्त हो गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

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