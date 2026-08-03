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Badaun News: खेलो इंडिया के तहत खेल को बढ़ावा : राजीव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: खेलो इंडिया के तहत खेल को बढ़ावा खेलो इंडिया के तहत खेल को बढ़ावा खेलो इंडिया के तहत खेल को बढ़ावा

Badaun News: खेलो इंडिया के तहत खेल को बढ़ावा : राजीव

Badaun News: उसावां, संवाददाता। दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को स्पोर्टस के क्षेत्र में बेहतर अवसर दे रही है। दातागंज विधानसभा के युवाओं को भी प्रतिभा प्रदर्शन के लिये मंच दिया जा रहा है। विधायक राजीव कुमार सिंह ने उसावां ब्लॉक में अपने पिता व लोकतंत्र सेनानी स्व. रामपाल सिंह की स्मृति में आयोजित स्व. रामपाल सिंह मेमोरियल खेल प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया। जिसमें क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आये खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विधायक ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुये उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनायें दीं।

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विधायक ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और सद्भाव बढ़ाते हैं। क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिये यह प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। विधायक ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिये पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया। मंडल अध्यक्ष राहुल कुमार लोधी, पूर्व अध्यक्ष धीरेंद्र पाल गुप्ता, राजकुमार लोधी, चेयरमैन डीसीडीएफ रविंद्र सिंह, ओम प्रताप सिंह, राजकुमार गुप्ता, बालेश्वर यादव, संगीता जौहरी, आनंद सिंह, आशीष, नन्हें वर्मा, सुरेंद्र राजपूत,सोनू मिश्रा मौजूद थे।

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