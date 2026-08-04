Badaun News: प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में बाधा डालने पर 12 नामजद व अज्ञात पर मुकदमा

Badaun News: अलापुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान के निर्माण में बाधा डालने, 50 हजार रुपये की मांग करने, घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, अभद्रता, महिला को बुरी नीयत से पकड़कर अश्लील हरकत करने, जान से मारने की धमकी देने तथा निर्माण कार्य रुकवाने के मामले में 12 नामजद और 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा अलापुर का है। यहां की एक महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसकी पैतृक और कब्जे की भूमि पर मकान स्वीकृत हुआ है।

1 मई 2026 को वार्ड-14 के सभासद अल्ताफ हुसैन और वार्ड-15 के सभासद मो. फरीद उसके घर पहुंचे। दोनों ने कहा कि मकान उन्होंने स्वीकृत कराया है, इसलिए 50 हजार रुपये देने होंगे। महिला ने रुपये देने से इनकार करते हुए कहा कि यह सरकारी योजना का लाभ है और उसी धन से मकान बनवाएगी। आरोप है कि इस पर दोनों ने रुपये न देने पर मकान नहीं बनने देने और जमीन पर विवाद खड़ा कराने की धमकी दी। तीन मई 2026 को निर्माण कार्य शुरू होते ही दोनों फिर कई लोगों के साथ मौके पर पहुंच गए।महिला ने आरोप लगाया कि अल्ताफ हुसैन, मो. फरीद, मो. अली जफर उर्फ मुजाहिद, ग्यासउद्दीन, फरहाद हुसैन, ताजदार हुसैन, गाजी मुजाहिद, शिवली, कुमैल, ग्यासउद्दीन उर्फ हसीन, मो. मियां, आतिफ और 8-10 अज्ञात लोग मस्जिद की जमीन बताकर निर्माण कार्य रुकवाने लगे। विरोध करने पर सभी घर में घुस आए, गाली-गलौज और मारपीट की। महिला ने बुरी नीयत से पकड़कर अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया है। शोर सुनकर परिवार के लोग पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्रता की गई और किसी भी हालत में मकान नहीं बनने देने व जान से मारने की धमकी दी गई। महिला ने 13 मई 2026 को एसएसपी और 17 मई 2026 को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।