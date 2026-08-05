Badaun News: अंडर प्लेट मत करना--तान लो---लेखपाल ने मांगे रुपये, सदर तहसीलदार ने दुत्कार कर भगाया

Badaun News: लेखपाल ने मांगे रुपये, सदर तहसीलदार ने धक्का देकर भगायालेखपाल ने मांगे रुपये, सदर तहसीलदार ने धक्का देकर भगायालेखपाल ने मांगे रुपये, सदर तहसीलदार ने ध

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। बदायूं तहसील के लेखपाल और यहां के अफसर कब क्या कर जायें,कहा नहीं जा सकता। प्रदेश की महामहिम राज्यपाल के नाम शमन भेजने से सुर्खियों में आने और एसडीएम न्यायिक के निलंबन के बाद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं आया। शिकायत लेकर या अफसरेां के बुलाने पर फरियादी आते हैं और यहां अफसरों की दुत्कार सहते हैं। ऐसा ही तहसीलदार के यहां सामने आया। जहां लेखपाल के रुपये मांगने की शिकायत पर केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा द्वारा कार्रवाई के आदेश के बाद आफिस बुलाये गये फरियादी को तहसीलदार ने न केवल दुत्कार कर भगा दिया। इसके बाद फरियादी ने डीएम से शिकायत की। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सदर तहसील में तमाम लेखपालों पर घूसखोरी के आरोप लगते आ रहे हैं। सदर तहसील क्षेत्र में ही कादरचौक इलाके की रहने वाली विधवा का आय प्रमाण पत्र 18 दिनों के अंदर दो बार बना दिया गया। पहली बार उसका प्रमाण पत्र सामान्य बनाया गया इसके बाद उसने लेखपाल को एक हजार रुपये की घूस नहीं दी तो दोगुनी रकम का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। यह मामला अभी शांत नहीं हुआ कि इसी कादरचौक क्षेत्र के गांव मोहन नगला में पट्टे की जमीन से कब्जा खाली कराने के नाम पर 30 हजार रुपये की मांग लेखपाल की ओर से की गई है। मामला केंद्रीय राज्यमंत्री राज ministre बीएल वर्मा तक पहुंचा तो उनके निर्देश के बाद भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

प्रकरण की जानकारी सदर तहसील क्षेत्र के गांव मोहन नगला निवासी वेदराम पुत्र ख्यालीराम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पूर्व में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से जमीन का पट्टा किया गया था। सदर तहसील प्रशासन ने पट्टा आर्थिक आधार पर किया ताकि वेदराम अपना निजी घर उस जमीन पर बनवा लें। मगर, इस जमीन पर गांव के ही कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया।

लेखपाल द्वारा रिश्वत की मांग पट्टे की जमीन से कब्जा खाली कराने के लिए वेदराम ने तमाम अफसरों के यहां शिकायती पत्र दिया। मगर, उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसने लेखपाल से कब्जा खाली कराने को कहा तो हल्का लेखपाल ने 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी।आर्थिक तौर पर गरीब मजदूर अपनी शिकायत को लेकर तहसीलदार के पास पहुंचा तो तहसीलदार ने लेखपाल और उसके बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकार्डिंग को मांगा। पीड़ित ने कहा कि वह कीपैड मोबाइल चलाता है। ऐसे में रिकार्डिंग नहीं की। इसी बात पर तहसीलदार भड़क गये और उसे दुत्कारते हुये धक्का मारकर भगा दिया। पीड़ित ने थक हारकर केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा से शिकायत की तो केंद्रीय राज्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।

केंद्रीय मंत्री की प्रतिक्रिया कादरचौक इलाके के मोहन नगला गांव के वेदराम आये थे। तहसीदार को मामले का संज्ञान लेने और कार्रवाई के निर्देश दिये थे। किसान के साथ गलत बर्ताव हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी करते हैं, निश्चित ही कार्रवाई की होगी।

बीएल वर्मा, केंद्रीय राज्यमंत्री

संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया कादरचौक इलाके के मोहन नगला गांव के किसान ने शिकायत की। लेखपाल पर आरोप लगाये। तहसीलदार पर धक्का देकर भगाने की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुये जांच के आदेश दिये हैं। रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जायेगी।

अवनीश राय, डीएम