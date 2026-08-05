Badaun News: भाजपा नेताओं के होर्डिंग लगाने से रोकने और धमकी की शिकायत
Badaun News: बदायूं के कस्बा उसावां में श्रावण मास, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाओं वाले होर्डिंग लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। अर्जुन कश्यप ने पुलिस में शिकायत की है कि एक व्यक्ति ने होर्डिंग लगाने से रोका और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है।
Badaun News: बदायूं, संवाददाता। कस्बा उसावां में श्रावण मास, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं वाले होर्डिंग लगाने के दौरान विवाद का मामला सामने आया है। वार्ड संख्या 11 के रहने वाले अर्जुन कश्यप ने थाना पुलिस को तहरीर देकर एक व्यक्ति पर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने और होर्डिंग लगाने से रोकने का आरोप लगाया है। पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। अर्जुन कश्यप बताया कि कस्बे के विभिन्न तिराहों और चौराहों पर श्रावण मास, रक्षाबंधन व 15 अगस्त की शुभकामनाओं वाले फ्लेक्स होर्डिंग लगवा रहे थे। होर्डिंग में भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारियों, क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भैया' सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के चित्र लगे थे।
आरोप है कि इसी दौरान एक व्यक्ति मौके पर पहुंचा और होर्डिंग लगाने का विरोध करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि उसने कस्बे में अन्य नेताओं के होर्डिंग नहीं लगाने देने की बात कहते हुए होर्डिंग हटाने और विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने तथा जान से मारने की धमकी दी।अर्जुन कश्यप का कहना है कि वह प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में भोले बाबा के भक्तों और कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए नगर के प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगवाते रहे हैं। उन्होंने पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर मामले में निष्पक्ष जांच, कानूनी कार्रवाई और होर्डिंग लगाने में सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।
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