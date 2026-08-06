Badaun News: होर्डिंग लगाने के विवाद में नपं अध्यक्ष प्रतिनिधि पर मुकदमा

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। श्रावण मास, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं वाले होर्डिंग लगाने के दौरान विवाद हो गया। होर्डिंग लगाने से रोकने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि एवं उनके परिवार के भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसावां थाना क्षेत्र के कस्बा उसावां के वार्ड संख्या 11 निवासी अर्जुन कश्यप ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि चार अगस्त को वह नगर के विभिन्न तिराहों और चौराहों पर श्रावण मास, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं वाले फ्लेक्स होर्डिंग लगवा रहे थे।

होर्डिंग पर क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के फोटो लगे थे। आरोप है कि इसी दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष प्रियंका चौहान के प्रतिनिधि एवं उनके परिवार के भतीजे धर्मेंद्र सिंह चौहान वहां पहुंचे और होर्डिंग लगाने का विरोध करने लगे। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह हर वर्ष भोले बाबा के भक्तों के स्वागत के लिए ऐसे होर्डिंग लगवाते हैं।अर्जुन कश्यप का आरोप है कि धर्मेन्द्र सिंह चौहान ने गालीगलौज करते हुए कहा कि नगर में उनके अलावा किसी अन्य नेता के फोटो वाले फ्लेक्स नहीं लगने दिए जाएंगे। आरोप है कि उन्होंने तत्काल होर्डिंग हटाने के लिए कहा और ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने तथा जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धर्मेद्र सिंह चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।