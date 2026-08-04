Badaun News: चेयरमैन ने जनता को सौंपी 35 लाख की सड़क
Badaun News: उझानी मार्ग से ऊपर पारे तक 35 लाख की सड़क का निर्माण फीता काटकर शुभारंभ करतीं चेयरमैन फात्मा रजा साथ में पूर्व मंत्री आबिद रजा व सपा के पूर्व नगर अध्य
Badaun News: बदायूं, संवाददाता। चेयरमैन फात्मा रजा ने पूर्व मंत्री आबिद रजा व सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मुख्तार बाबा के साथ उझानी मार्ग से ऊपर पारे तक करीब 35 लाख की सड़क का निर्माण कराया है। जिसका चेयरमैन ने सोमवार को लोकापर्ण किया। इस सड़क के बनने से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। पालिका ने सड़क पर रोशनी के लिये फैंसी लाइट पोल लगवाये हैं। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से आई कैट्स लगी हैं। पालिका सड़क पर थर्मोप्लास्टिक पेंट भी करायी है। यह मॉडल सड़क शहर में मिसाल बनी है। लोकापर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री आबिद रजा ने कहा कि मुझे खुशी है कि फात्मा रजा को जिस विश्वास से शहर की जनता ने चुना वह जनता के विश्वास पर खरी उतर रही हैं।
चेयरमैन फात्मा रजा ने कहा कि हम बिना भेदभाव के शहर में विकास करा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी क्षेत्र में समान विकास कराया जा रहा है। चाहें गुरूद्वारे की सड़क हो, चाहें चर्च की सड़क हों, चाहे मंदिर की सड़क हों, चाहे जामा मस्जिद की सड़क सबको लगभग बना दिया है। सफाई, लाइट, पानी के कार्यों में भी पहले से सुधार किया गया है।सभासद पति मुख्तयार उर्फ बाबा, पूर्व सभासद हाजी अबूबक्र, अहमद रजा, सरफराज अंसारी, जफर अंसारी, फखरे आलम, हाजी आदिल अंसारी, सभासद भूरे, अनवर खां, मुकेश, अबरार, नवेद, अली अल्वी, अकरम खां, कौसर, ओमवीर यादव, शशांक यादव, साजिद अली, इकराम अंसारी, अमजद, छोटू, फहीम खां, बब्लू, सुहेल सिद्दीकी, फरहत, लालू मौजूद थे।
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