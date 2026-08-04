Badaun News: नाली निर्माण के दौरान दो पक्ष आमने-सामने, काम बीच में रुका
Badaun News: वजीरगंज के खिन्नी मोहल्ले में सोमवार को नाली निर्माण के दौरान पुराने नालों को तोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ। हंगामा बढ़ने पर कार्य रोकना पड़ा। मोहल्ले में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द ही विवाद सुलझाने और निर्माण कार्य को फिर से शुरू करने की मांग की।
Badaun News: वजीरगंज। नगर पंचायत वजीरगंज के खिन्नी मोहल्ले में सोमवार को नाली निर्माण कार्य के दौरान पुरानी नालियां तोड़े जाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। कहासुनी और हंगामे के बीच निर्माण कार्य रोकना पड़ा। घटना के बाद मोहल्ले में काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। खिन्नी मोहल्ले में नाली निर्माण को लेकर करीब दो माह से विवाद बना हुआ है। नगर पंचायत ने नई नाली के निर्माण के लिए पुरानी नालियों और उन पर रखी सीमेंट की स्लैब हटाने का कार्य शुरू कराया। इस दौरान कुछ लोगों ने निर्माण कार्य में सहयोग करते हुए अपनी नालियां हटवा दीं, जबकि कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए नालियां तोड़ने से इनकार कर दिया।
इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हंगामे में बदल गई।स्थिति बिगड़ते देख निर्माण कार्य में लगे कर्मचारी और सफाईकर्मी मौके से हट गए, जिससे काम बीच में ही रोकना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नगर पंचायत पहले दोनों पक्षों के साथ बैठक कर सहमति बना लेती तो विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष हस्तक्षेप कर विवाद का समाधान कराने और नाली निर्माण कार्य जल्द दोबारा शुरू कराने की मांग की है। नगर पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि आपसी सहमति बनने के बाद निर्माण कार्य पुनः शुरू कराया जाएगा।
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