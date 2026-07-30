Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: हजरतपुर में सड़क पर जलभराव में कांग्रेसियों ने रोपा धान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: हजरतपुर में सड़क पर जलभराव में कांग्रेसियों ने रोपा धान हजरतपुर में सड़क पर जलभराव में कांग्रेसियों ने रोपा धान

Badaun News: हजरतपुर में सड़क पर जलभराव में कांग्रेसियों ने रोपा धान

Badaun News: बदायूं, प्रमुख संवाददाता। सड़क पर जलभराव की समस्या हल होती न देख कांग्रेसियों ने उसमें धान की रोपाई करके अपना अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर जलभराव की समस्या के समाधान के लिए आवाज उठाई। हजरतपुर गड़िया रंगीन मार्ग, हजरतपुर से पिपला मार्ग पर कई वर्षों से जलभराव के चलते दर्जनों ग्रामों के लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने हजरतपुर में सड़क पर भरे गंदे पानी में धान की रोपाई की। कांग्रेसियों के सड़क में धान रोपने के कार्यक्रम की सूचना मिलते ही सुबह से ही जेसीबी से नालों की सफाई शुरू करा दी। सड़क पर बड़ी तादाद में मौजूद मिट्टी हटवाई। बीडीओ म्याऊं भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सड़क पीडब्ल्यूडी की है। उनका कोई लेना देना नहीं है। हजरतपुर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव से कहा, काम सुबह से ही शुरू गया है, इसलिए धान की रोपाई का कार्यक्रम निरस्त कर दिया जाए।

ये भी पढ़ें:Azamgarh News: सड़क पर धान रोपकर किया प्रदर्शन

विपक्ष का विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस जिलाध्यक्ष दोपहर एक बजे कार्यकर्ताओं के साथ हजरतपुर गढ़िया रंगीन मार्ग पर पहुंचे। उन्होंने मार्ग पर भारी कीचड़ और जलभराव देखकर धान रोपने शुरू कर दिए। यहां स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर उनका समर्थन किया। कहा, 10 साल से प्रदेश व देश में भाजपा की सरकार है और दातागंज में भाजपा का विधायक है। वर्षों से हजरतपुर में मुख्य मार्गों पर जलभराव की समस्या का समाधान नहीं किया गया।

जलभराव की समस्या का समाधान

कहा,कांग्रेस के पास विधायक निधि समेत किसी निधि पर अधिकार नहीं है। ऐसे में जलमग्न सड़क पर धान की रोपाई की है। तीन चार माह में धान की फसल को काटकर प्राप्त धनराशि से मार्ग को बनवाया जायेगा और जलभराव की समस्या का समाधान किया जायेगा। दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबन्धन की सरकार बनने पर दातागंज क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। मंजेश यादव, अरुण सिंह, सतेंद्र यादव , अरविंद यादव , जयवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह समेत आदि कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद थे.

सामान्य प्रश्न

कांग्रेस ने क्यों जलभराव के खिलाफ प्रदर्शन किया?
कांग्रेस ने जलभराव की समस्या के समाधान हेतु सड़क पर धान की रोपाई करके विरोध प्रदर्शन किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।