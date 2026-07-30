Badaun News: नायब के आश्वासन पर कांग्रेसियों का धरना समाप्त

Badaun News: दातागंज, संवाददाता। रामगंगा के कटान से प्रभावित जरतौली गांव को बचाने के लिए कांग्रेस का धरना जारी रहा। नायब तहसीलदार सतीश मिश्रा एवं बाढ़ खंड एई मनोज पटेल धरनास्थल पर पहुंचें और वार्ता की। जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया। नायब तहसीलदार की ओर से रामगंगा के कटान से प्रभावित जरतौली गांव को बचाने के लिए धरातल पर काम का आश्वासन मिलने पर धरना समाप्त कर दिया। जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने जरतौली को कटान से बचाने को तत्काल धरातल पर काम शुरू करने , कटान से गिरे ग्रामीणों के मकान और डूबे खेतों के नुकसान की भरपाई को मुआवजा देने और दातागंज को बाढ़ मुक्त करने को मानपुर से सिमरिया तक एवं रूकुमपुर से भाऊ नगला तक 30 किलोमीटर बांध बनाने की मांग की है।जिलाध्यक्ष