Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: बांध बनाने के मांग की तेज, ग्रामीणों से संवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों से संवाद करते कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव। बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों से संवाद करते कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव।

Badaun News: बांध बनाने के मांग की तेज, ग्रामीणों से संवाद

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने मंगलवार को हर्रामपुर, गढ़ी, लालपुर, कुंडरा मझरा, चकवा, पिपला समेत कई गांव में जनसंवाद किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बाढ़ से बचाने को रामगंगा के किनारे दोनों तरफ मानपुर से सिमरिया तक एवं रूपपुर से भाऊ नगला तक 30 किलोमीटर का बांध बनवाया जाये। जिलाध्यक्ष ने कहा कि दातागंज क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या का स्थाई समाधान करने को कांग्रेस संघर्ष तेज करेगी। कहा कि रामगंगा के किनारे हर साल बाढ़ के चलते हर्रामपुर, मौजमपुर, शेरपुर, नवादा, गढ़िया पैगंबरपुर, लालपुर, गौंटिया, कुढ़रा आदि गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। खेतों में भी बाढ़ का पानी भरने से फसलें खराब हो जाती हैं।

समरेर के रुकुमपुर, बाड़ीखेड़ा , गंडाह, सादुल्लागंज, मुढ़ा, धीमरपुरा, करीमगंज, सैजनियां, परेवा, लहडोरा, लहडेरी, आसपुर, राजपुर, शेरा, बिछलिया, चंदोखा, धनौरा आदि गांव भी हर साल बाढ़ में प्रभावित होते हैं। कांग्रेस जिला सचिव मंजेश यादव, यूथ फॉर इंडिया जिला कोऑर्डिनेटर ओमवीर, रिटायर्ड कानूनगो सुरेंद्र सिंह, संतोष, सतेंद्र यादव ,जतन सिंह, गजेंद्र सिंह, नेम सिंह ,ओमपाल सिंह मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।