Badaun News: बांध बनाने के मांग की तेज, ग्रामीणों से संवाद
Badaun News: बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों से संवाद करते कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव। बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों से संवाद करते कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव।
Badaun News: बदायूं, संवाददाता। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने मंगलवार को हर्रामपुर, गढ़ी, लालपुर, कुंडरा मझरा, चकवा, पिपला समेत कई गांव में जनसंवाद किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बाढ़ से बचाने को रामगंगा के किनारे दोनों तरफ मानपुर से सिमरिया तक एवं रूपपुर से भाऊ नगला तक 30 किलोमीटर का बांध बनवाया जाये। जिलाध्यक्ष ने कहा कि दातागंज क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या का स्थाई समाधान करने को कांग्रेस संघर्ष तेज करेगी। कहा कि रामगंगा के किनारे हर साल बाढ़ के चलते हर्रामपुर, मौजमपुर, शेरपुर, नवादा, गढ़िया पैगंबरपुर, लालपुर, गौंटिया, कुढ़रा आदि गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। खेतों में भी बाढ़ का पानी भरने से फसलें खराब हो जाती हैं।
समरेर के रुकुमपुर, बाड़ीखेड़ा , गंडाह, सादुल्लागंज, मुढ़ा, धीमरपुरा, करीमगंज, सैजनियां, परेवा, लहडोरा, लहडेरी, आसपुर, राजपुर, शेरा, बिछलिया, चंदोखा, धनौरा आदि गांव भी हर साल बाढ़ में प्रभावित होते हैं। कांग्रेस जिला सचिव मंजेश यादव, यूथ फॉर इंडिया जिला कोऑर्डिनेटर ओमवीर, रिटायर्ड कानूनगो सुरेंद्र सिंह, संतोष, सतेंद्र यादव ,जतन सिंह, गजेंद्र सिंह, नेम सिंह ,ओमपाल सिंह मौजूद थे।
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