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Badaun News: कांवड़रूट पर शौचालयों की शुरू हुई सफाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: कांवड़रूट पर शौचालयों की शुरू हुई सफाई कांवड़रूट पर शौचालयों की शुरू हुई सफाई कांवड़रूट पर शौचालयों की शुरू हुई सफाई कांवड़रूट पर शौचालयों की शुरू हुई सफाई

Badaun News: कांवड़रूट पर शौचालयों की शुरू हुई सफाई

Badaun News: उसावां, संवाददाता। कांवड़यात्रा के दौरान नगर पंचायत उसावां के सामुदायिक शौचालयों में गंदगी और ताला लटका होने की खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। शनिवार के अंक में सार्वजनिक शौचालयों की बदहाली की खबर हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित हुई तो जिम्मेदारों ने सामुदायिक शौचालयों का ताला खुलवाकर उसमें साफ-सफाई शुरू कराई। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रियंका सिंह चौहान ने खबर का संज्ञान लिया और सभी सामुदायिक शौचालयों की साफ-सफाई के निर्देश दिए। नगर पंचायत प्रशासन ने कावड़ मार्ग पर बने सार्वजनिक शौचालयों सहित अन्य स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाया। थाने के सामने, अकबरपुर चौराहा, सीएचसी गेट और मंगल बाजार पर बने सार्वजनिक शौचालयों को सफाई कर्मचारियों द्वारा विशेष अभियान चलाकर साफ किया गया।

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इन सभी शौचालयों पर अब नियमित कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि स्वच्छता बनी रहे।

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