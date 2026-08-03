Badaun News: बच्चों के विवाद में भिड़े दो पक्ष, महिला समेत तीन घायल
Badaun News: बिनावर थाना क्षेत्र के गांव पुठी सराय का मामलाबच्चों के विवाद में दो पक्ष भिड़े, महिला समेत तीन घायलबच्चों के विवाद में दो पक्ष भिड़े, महिला समेत तीन
Badaun News: बिनावर, संवाददाता। थाना क्षेत्र के गांव पुठी सराय में बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। घायलों को मेडिकल परीक्षण और इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। गांव पुठी सराय निवासी पंकज पुत्र रूपचंद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शनिवार को गांव के सुनील के बच्चों से उसका विवाद हो गया था। उस समय ग्रामीणों ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया। आरोप है कि रात करीब सात बजे सुनील अपनी पत्नी और अन्य लोगों के साथ उसके घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा।
विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चल गए।मारपीट में पंकज की मां सुशीला देवी और उसका भाई सहित तीन लोग घायल हो गए। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्ष अलग हुए। पीड़ित घायलों को लेकर थाने पहुंचा और तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक नीरज मलिक ने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और दोनों ओर से तहरीर प्राप्त हुई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।