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Badaun News: स्टेटमेंट को भटकते रहे खाताधारक, बैंक कर्मी बोले कागज खत्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: उसावां की पीएनबी शाखा में बैंक का स्टेटमेंट लेने पहुंचे खाता धारकों को लौटना पड़ा वापस स्टेटमेंट को भटकते रहे खाताधारक, बैंक कर्मी बोले कागज खत्म

Badaun News: स्टेटमेंट को भटकते रहे खाताधारक, बैंक कर्मी बोले कागज खत्म

Badaun News: उसावां, संवाददाता। कस्बा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की उसावां शाखा में मंगलवार को उस समय अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला, जब बैंक स्टेटमेंट लेने पहुंचे कई खाताधारकों को कर्मचारियों ने प्रिंटिंग पेपर खत्म होने की बात कहते हुए लौटा दिया। इससे दूरदराज से आए ग्राहकों को बिना स्टेटमेंट के ही वापस लौटना पड़ा। बैंक व्यवस्था को लेकर खाता धारकों में नाराजगी देखने को मिली। खाताधारकों का कहना है कि बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता उन्हें पेंशन, छात्रवृत्ति, सरकारी योजनाओं, ऋण संबंधी कार्यों और अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए होती है। ऐसे में केवल कागज न होने का हवाला देकर स्टेटमेंट देने से इंकार किया जा रहा है।

इससे उनके सामने परेशानी खड़ी हो गई है। खाताधारकों का कहना है कि बैंक प्रबंधन को इस तरह की जरूरी सामग्री को रखना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी न उठानी पड़े।

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