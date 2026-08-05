Badaun News: सखानूं में धूमधाम से निकाले ताजिये
Badaun News: अलापुर के सखानूं कस्बे में चेहल्लुम के जुलूस में शामिल ताजिया। अलापुर के सखानूं कस्बे में चेहल्लुम के जुलूस में शामिल ताजिया।
Badaun News: सखानूं, संवाददाता। कस्बे में मंगलवार को अलग-अलग मोहल्लों से हजरत इमाम हुसैन की याद में चैहल्लुम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बड़े एहतराम के साथ ताजिये निकाले गये। सखानूं में उठने वाले ताजिये अशराफुल हुक्मा चौक, जमननिया मोहल्ला, अशरफी चौक, पछाओ मोहल्ला, अख्तर नगर मोहल्लों से इकठ्ठा होकर निकले। जगह-जगह ताजियों के साथ लोगों को लंगर बांटा गया। जुलूस में गदकेबाजी कर करतब दिखाये। लोगों ने मिठाईयां एवं जलेबी खरीद कर हजरत इमाम हुसैन की याद में फातेहा लगवाईं।मोहम्मद आमिर, जहीरूल हसन, फैजुल हसन, हफीजुल हसन, इसरार, अफसार अहमद, माजिद अशरफ, इमरान अशरफ, मिन्हाज अशरफ, मासूम रजा राही, बस्तबी मौजूद थे।
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