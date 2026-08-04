Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: गीतकार शकील बदायूनी को किया याद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: बदायूं में शकील बदायूनी की जयंती पर द वॉयस ऑफ यूथ के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा की सफाई की और पार्क की सफाई का आयोजन किया। संस्था के संस्थापक आमिर सुल्तानी ने कहा कि बदायूनी जैसा व्यक्तित्व हमेशा प्रासंगिक रहेगा। उन्होंने शहर में उनके नाम पर चौराहे की मांग उठाई।

Badaun News: गीतकार शकील बदायूनी को किया याद

Badaun News: बदायूं। शकील बदायूनी की जयंती के मौके पर द वॉयस ऑफ यूथ के कार्यकर्ताओं ने उनी प्रतिमा को साफ किया। घंटा घर स्थित पार्क की भी सफाई की। संस्था के संस्थापक आमिर सुल्तानी ने कहा कि शकील बदायूं बदायुनी जैसी शख्सियत सर्दियों में पैदा होती है उनका लिखा हुआ गीत इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, हमेशा प्रासंगिक रहेगा इसको सुनकर नौनिहालों के मन में देश प्रेम के अंकुर फूटते हैं। इसी प्रकार अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं ....। संस्था सदस्य नितिन गुप्ता ने कहा कि ऐसे महान इंसान को उसी के शहर में कुछ नहीं मिला बदायूं में बने किसी भी चौराहे का नाम उनके नाम से होना चाहिए यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

अरशद रसूल, शहबाज हुसैन, जिया उल हक (सोहेल सैफी), समीर खान मौजूद रहे

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।